मुंबई पहुंचे प्रिंस विलियम और केट मिडलटन, बोले- नमस्ते मुंबई
प्रिंस विलियम और केट मिडलटन 3 दिन की मुंबई यात्रा पर हैं। उन्होंने अपनी मुंबई यात्रा की शुरुआत इंस्टाग्राम पर शहर के मशहूर स्थलों की तस्वीरें साझा करते हुए की, जिसमें लिखा था, "हेलो मुंबई, नमस्ते मुंबई।"
यह दौरा 2026 के 'अर्थशॉट प्राइज' का हिस्सा है, जिसका मकसद पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के नए और रचनात्मक समाधानों को बढ़ावा देना है।
शाही जोड़ा नवाचार करने वालों और प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेगा
भारत में अपने इस दौरे के दौरान, शाही जोड़ा उन युवा आविष्कारकों और स्थानीय उद्यमियों से मिलेगा जो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए नए उपाय कर रहे हैं।
ब्रिटिश उच्चायोग ने उनके इस पूरे कार्यक्रम का ब्योरा दिया है, जिससे हरित विचारों पर वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया है। मुंबई में उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा।
मुंबई के बाद, वे नई दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, जिससे पर्यावरण और जलवायु से जुड़े मुद्दे मुख्य केंद्र में रहेंगे।
ट्विटर पोस्ट
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