मुंबई पहुंचे प्रिंस विलियम और केट मिडलटन, बोले- नमस्ते मुंबई

भारत में अपने इस दौरे के दौरान, शाही जोड़ा उन युवा आविष्कारकों और स्थानीय उद्यमियों से मिलेगा जो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए नए उपाय कर रहे हैं।

ब्रिटिश उच्चायोग ने उनके इस पूरे कार्यक्रम का ब्योरा दिया है, जिससे हरित विचारों पर वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया है। मुंबई में उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा।

मुंबई के बाद, वे नई दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, जिससे पर्यावरण और जलवायु से जुड़े मुद्दे मुख्य केंद्र में रहेंगे।