गांधी-वाजपेयी अब AI अवतार में! प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिलेगा हाई-टेक अनुभव

संग्रहालय में स्मार्ट चश्मे और इमर्सिव आकर्षण

संग्रहालय में हर दिन लगभग 1,500 लोग घूमने आते हैं और अब यहां कई नई तकनीकें जोड़ी जा रही हैं। जैसे, दृष्टिबाधित मेहमानों के लिए खास स्मार्ट चश्मे की सुविधा मिलेगी। एक नई इमारत में राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर आधारित एक इमर्सिव हेलीकॉप्टर राइड तैयार की गई है, साथ ही सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने वाली एक खास सुरक्षा गैलरी भी होगी।

अगर घूमने के दौरान आपको थोड़ा आराम चाहिए, तो आप नए कैफेटेरिया या हेरिटेज-थीम वाले 'फॉरेस्ट टेबल' रेस्टोरेंट में कुछ देर रुक सकते हैं। इसके अलावा, भारत के प्रधानमंत्रियों पर एक जानकारी भरी पुस्तिका भी तैयार की जा रही है, जिससे इतिहास को और भी आसानी से समझा जा सकेगा।