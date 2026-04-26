प्रधानमंत्री मोदी की उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात, करेंगे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

36,230 करोड़ रुपये की लागत से बना 6 लेन का एक्सप्रेसवे

36,230 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए इस 6 लेन के एक्सप्रेसवे से व्यापार, पर्यटन और स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह मुख्य शहरों को आपस में जोड़ता है और दूसरे बड़े हाईवे से भी जुड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में वायुसेना विमानों की आपात लैंडिंग के लिए एक समर्पित एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। शाहजहांपुर में इस एयर स्ट्रिप पर लगभग 250 सुरक्षा कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे यहां की सुरक्षा और व्यवस्था और भी पुख्ता हो गई है। इसका सीधा फायदा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों को मिलेगा, जिससे उनका सफर और भी सुरक्षित और सुविधाजनक बन जाएगा।