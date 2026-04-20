PM मोदी का 'आत्मनिर्भर' मास्टरस्ट्रोक! राजस्थान में 79,450 करोड़ की रिफाइनरी से भारत बनेगा ऊर्जा में महाशक्ति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंगलवार को राजस्थान के पचपदरा में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसे HPCL और राजस्थान सरकार ने मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद भारत को विदेशों से आने वाले ईंधन पर कम निर्भर बनाना है। हर साल 9 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता वाली यह रिफाइनरी भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए बेहद अहम साबित होगी।
HPCL की पचपदरा प्रोजेक्ट में 74% हिस्सेदारी है
इस प्रोजेक्ट में HPCL की 74% हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 26% राजस्थान सरकार के पास है। तकनीकी रूप से यह प्लांट काफी आधुनिक है, जिसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है। यह स्थानीय कच्चे तेल का इस्तेमाल करके पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीथीन जैसे कई महत्वपूर्ण प्लास्टिक उत्पाद भी तैयार करेगा। इसकी लागत 79,450 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है, जो भारत के सबसे बड़े ऊर्जा निवेशों में से एक है। उम्मीद है कि यह जुलाई 2026 तक काम करना शुरू कर देगा। यह प्रोजेक्ट देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।