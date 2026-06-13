प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा: व्यापार से नवाचार तक, भारत रच रहा नया अध्याय

नवाचार और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मोदी की पहल

प्रधानमंत्री फ्रांस में होने वाले G-7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे, जहां वे 'ग्लोबल साउथ' यानी विकासशील देशों के मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। इस बैठक का मकसद भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को और गहरा करना है। इसी दौरान वे 'भारत इनोवेट्स' प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे, जो भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर के निवेशकों से जोड़ेगा। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री देश के बड़े नेताओं से व्यापारिक बातचीत करेंगे और वहां की सरकार के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर देंगे। साथ ही, यूरोपीय संघ (EU) के साथ भी सहयोग बढ़ाने की चर्चा होगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री 'विवैटेक 2026' में भी हिस्सा लेंगे, जो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा तकनीकी और नवाचार कार्यक्रम है। यह इवेंट भारत की तकनीकी प्रगति और स्टार्टअप संस्कृति पर दुनिया का ध्यान खींचेगा।