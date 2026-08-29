बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी: SCO मंच से आतंक पर प्रहार, दोस्ती को मिलेगी नई उड़ान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक उजबेकिस्तान और किर्गिस्तान के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा का मुख्य मकसद आतंकवाद और कट्टरपंथ से मुक्त एक ऐसा क्षेत्र बनाना है, जहां सभी देश मिलकर शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकें।
मोदी बिश्केक में होने वाले 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देश अपने इलाके की सुरक्षा और एक-दूसरे के साथ बेहतर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
मोदी की मिर्जीयोयेव और झापारोव से मुलाकात
प्रधानमंत्री मोदी उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जीयोयेव और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति झापारोव से भी मिलेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान, वे बिश्केक में आयोजित होने वाले बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम 'वर्ल्ड नोमैड गेम्स' को भी देखने जाएंगे। भारत इस दौरे के माध्यम से मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की कोशिश कर रहा है।