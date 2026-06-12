G-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, स्लोवाकिया भी जाएंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि 16 और 17 जून को वह फ्रांस में G-7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के अन्य नेताओं के साथ शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के आज के सबसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
शिखर सम्मेलन का एजेंडा अर्थव्यवस्था, भारत चाहता है अपनी भूमिका
इस साल के शिखर सम्मेलन में दुनिया की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने, साझा विकास को बढ़ावा देने और जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, नेता विकास के लिए मिलकर काम करने, संगठित अपराध से लड़ने, नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा और बड़े वैश्विक संघर्षों को सुलझाने पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी यह दिखाती है कि भारत इन चुनौतियों के समाधान के लिए दुनिया के मंच पर अपनी अहम भूमिका निभाना चाहता है।