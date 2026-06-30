G-20 में प्रधानमंत्री मोदी: अमेरिका संग भारत के रिश्ते छूएंगे नई ऊंचाइयां, ट्रंप की भारत यात्रा पर भी नजर

अमेरिकी राजदूत ने कहा- भारत-अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे

राजदूत गोर ने कहा, "हमें उन्हें यहां वापस पाकर बहुत खुशी हो रही है।" इससे साफ है कि भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हो रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, ट्रेड और डिफेंस के क्षेत्रों में। जल्द ही दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते की उम्मीद भी है। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वाड की बैठकें भी अब ज्यादा नियमित रूप से होंगी। इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप भी 2027 में भारत की राजकीय यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं।