G-20 में प्रधानमंत्री मोदी: अमेरिका संग भारत के रिश्ते छूएंगे नई ऊंचाइयां, ट्रंप की भारत यात्रा पर भी नजर
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14-15 दिसंबर 2026 को G-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मियामी, फ्लोरिडा पहुंचेंगे। 2009 के बाद यह पहली बार होगा जब अमेरिका इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि यह दोनों देशों के लिए बेहद अहम है।
अमेरिकी राजदूत ने कहा- भारत-अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे
राजदूत गोर ने कहा, "हमें उन्हें यहां वापस पाकर बहुत खुशी हो रही है।" इससे साफ है कि भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हो रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, ट्रेड और डिफेंस के क्षेत्रों में। जल्द ही दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते की उम्मीद भी है। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वाड की बैठकें भी अब ज्यादा नियमित रूप से होंगी। इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप भी 2027 में भारत की राजकीय यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं।