प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद मंत्री करेंगे 'कारपूल', जानिए क्या उठाए जाएंगे कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके मंत्री कथनी और करनी में समानता रखें। इसी क्रम में उन्होंने मंत्रियों को ईंधन बचाने के लिए 'कारपूल' करने की सलाह दी है, खासकर तब जब वे किसी एक ही बैठक में जा रहे हों। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की उनकी यह कोशिश है। इससे पहले भी वे अपना सुरक्षा काफिला छोटा कर चुके हैं और मंत्रियों को भी कम वाहनों का इस्तेमाल करने को कह चुके हैं।
मंत्रियों ने संदेश पर शुरू किया अमल
कुछ मंत्रियों ने इस पर फौरन अमल करना शुरू कर दिया। कर्तव्य भवन-3 में हुई एक बैठक के लिए कई मंत्री कारपूल करते हुए पहुंचे। देशभर में भाजा के मंत्रियों ने अपने वाहनों की संख्या कम करनी या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हालांकि, अभी सभी इस पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से जनता से अधिक जुड़ने को भी कहा। इस दौरान उन्होंने दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की, जिन्होंने लोगों से जुड़ने के मामले में एक मिसाल पेश की है।