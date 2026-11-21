प्रधानमंत्री मोदी ने IIT खड़गपुर के छात्रों और फैकल्टी से राष्ट्र प्रथम को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने व्यक्तिगत तरक्की को देश की तरक्की से जोड़कर देखा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी कोशिशों से कैसे 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सका है। साथ ही उन्होंने सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भारत की बड़ी तरक्की का भी जिक्र किया। अपने संबोधन के आखिर में उन्होंने भरोसा जताया कि रिसर्च और इनोवेशन के जरिए IIT खड़गपुर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।