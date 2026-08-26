'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम: साइबर फ्रॉड के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का सख्त रुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आह्वान किया है। उनका खास जोर 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे घोटालों पर है, जिनमें जालसाज खुद को पुलिस या अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ठगते हैं।

हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में उन्होंने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए और ठोस उपाय करने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने लगातार जागरूकता अभियान चलाने, खास तौर पर लोगों को जागरूक करने और साइबर क्राइम से जुड़े अधिकारियों को नियमित ट्रेनिंग देने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया।