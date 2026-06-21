प्रधानमंत्री किसान का तोहफा: 18,880 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा

PM-KISAN की स्थिति कैसे चेक करें

सबसे पहले PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और 'नो योर स्टेटस' वाले विकल्प पर क्लिक कीजिए। इसके बाद अपने आधार नंबर, PM-KISAN आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर सबमिट कर दीजिए। आप PM-KISAN मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके भी अपनी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही, अपने बैंक खाते की भी जांच जरूर करें या SMS अलर्ट देखें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैसा जमा हो गया है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप 1800-180-1551 पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर e-KYC और आवेदन से जुड़ी मदद ले सकते हैं। यह योजना पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद 3 किस्तों में देती है।