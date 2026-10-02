कॉकपिट में चाकूबाजी: घायल कैप्टन ने टाल दी 9/11 जैसी तबाही, प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा
फ्लाईदुबई की FZ1073 उड़ान में आई मुश्किल घड़ी में शांत रहते हुए साहसिक फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कप्तान स्मिथ मच्छर की जमकर तारीफ की है। खबरों के मुताबिक, दुबई से तेल अवीव जाते समय सह-पायलट ने कॉकपिट के अंदर ही कप्तान पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले से विमान बड़े खतरे में पड़ गया था। घायल होने पर भी कप्तान स्मिथ ने सूझबूझ से कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। उनकी इस सूझबूझ की वजह से क्रू सदस्य और यात्री कॉकपिट में आ पाए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस समझदारी के चलते ही दूसरी टीम की मदद से विमान को सुरक्षित उतारा जा सका।
कैप्टन मच्छर की हालत में सुधार, नेताओं ने की तारीफ
प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन के इस कदम को जीवनरक्षक बताया। उन्होंने कहा कि इस समझदारी ने 9/11 जैसी बड़ी त्रासदी होने से बचाया। फिलहाल मच्छर अपने परिवार के साथ-साथ भारतीय दूतावास की मदद से तेजी से ठीक हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कप्तान की इस दिलेरी की प्रशंसा की है। उनका कहना है कि मच्छर ने एक और बड़े संकट को टालने में अहम भूमिका निभाई।