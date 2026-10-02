कॉकपिट में चाकूबाजी: घायल कैप्टन ने टाल दी 9/11 जैसी तबाही, प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा

फ्लाईदुबई की FZ1073 उड़ान में आई मुश्किल घड़ी में शांत रहते हुए साहसिक फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कप्तान स्मिथ मच्छर की जमकर तारीफ की है। खबरों के मुताबिक, दुबई से तेल अवीव जाते समय सह-पायलट ने कॉकपिट के अंदर ही कप्तान पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले से विमान बड़े खतरे में पड़ गया था। घायल होने पर भी कप्तान स्मिथ ने सूझबूझ से कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। उनकी इस सूझबूझ की वजह से क्रू सदस्य और यात्री कॉकपिट में आ पाए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस समझदारी के चलते ही दूसरी टीम की मदद से विमान को सुरक्षित उतारा जा सका।