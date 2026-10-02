गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों संग खास अंदाज, देश को दिया 'खादी' का मंत्र
देश
गांधी जयंती के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सदन में स्कूली बच्चों से बातचीत की। इससे यह समारोह और भी खास और जीवंत हो उठा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी थी।
इस कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे दूसरे नेता भी बच्चों से मिलने पहुंचे थे।
प्रधानमंत्री ने खादी खरीदने की अपील की
इससे पहले मोदी जी ने महात्मा गांधी को याद किया और उनके सत्य और अहिंसा के मूल्यों का सम्मान किया। उन्होंने सभी देशवासियों से 2 अक्टूबर को खादी के उत्पाद खरीदकर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की अपील भी की।
प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि गांधी जी के विचार आज भी पूरी दुनिया में बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं और भारत को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।