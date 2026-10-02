गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों संग खास अंदाज, देश को दिया 'खादी' का मंत्र

इससे पहले मोदी जी ने महात्मा गांधी को याद किया और उनके सत्य और अहिंसा के मूल्यों का सम्मान किया। उन्होंने सभी देशवासियों से 2 अक्टूबर को खादी के उत्पाद खरीदकर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की अपील भी की।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि गांधी जी के विचार आज भी पूरी दुनिया में बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं और भारत को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।