30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर प्रधानमंत्री मोदी का 'कड़ा फरमान': ना देरी, ना गुणवत्ता से समझौता
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में रेलवे, सड़क और बिजली से जुड़े 9 राज्यों में 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 6 बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की।
उन्होंने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर काम तेजी से पूरा करने पर जोर दिया और साफ कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। प्रोजेक्ट्स में देरी या उनकी लागत बढ़ने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने साझा उपयोग गलियारों पर जोर दिया
बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने ज्यादा तालमेल वाला तरीका अपनाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि जहां भी तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव हो, बड़े परिवहन प्रोजेक्ट्स की योजना बनाते समय बुनियादी ढांचा सेवाओं के लिए साझा उपयोग गलियारों की संभावनाओं को जांचा जाए।
बैठक में यह भी देखा गया कि एग्रीस्टैक, खेती से जुड़े डेटा को बेहतर ढंग से मैनेज करने में कैसे काम आ सकता है। इसके अलावा, उन्होंने साइबर धोखाधड़ी (फ्रॉड) के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भी आग्रह किया।
इसके लिए उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और अन्य कमजोर वर्गों के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। साथ ही, साइबर धोखाधड़ी से निपटने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया।