दिल्ली से देहरादून अब बस ढाई घंटे में! PM मोदी ने किया एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, सफर हुआ सुपरफास्ट
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, जो दोनों शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नई राह खोलेगा।
210 किलोमीटर लंबा यह छह-लेन वाला हाइवे, अभी लगने वाले छह से सात घंटे के सफर को घटाकर केवल 2.5 घंटे कर देगा।
दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर देहरादून तक पहुंचने वाला यह एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से आरामदायक सफर तय करने के लिए बनाया गया है।
उत्तराखंड को मिला दिल्ली से सीधा जुड़ाव
यह एक्सप्रेसवे सिर्फ तेज सफर तक ही सीमित नहीं है; बल्कि उत्तराखंड को अब दिल्ली के बाजारों और अवसरों से सीधा जुड़ाव भी मिल गया है।
इस मार्ग पर जानवरों की सुरक्षा के लिए राजाजी नेशनल पार्क से गुजरने वाला एक अनोखा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। इसके अलावा, हरिद्वार को जोड़ने वाली एक स्पर रोड भी है जिससे वहां पहुंचने में करीब 2 घंटे लगेंगे।
मसूरी और ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों तक आसान पहुंच होने से पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।