प्रधानमंत्री मोदी ने किया 'सेमीकॉन इंडिया 2026' का उद्घाटन, सरकार ने फंडिंग भी बढ़ाई

प्रधानमंत्री मोदी ने इस कदम को भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा का एक नया पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए और भरोसेमंद ठिकाने चाहिए और भारत इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सेक्टर में सरकार ने फंडिंग को बढ़ाकर 13.5 अरब डॉलर कर दिया है।

इसके अलावा, ज्यादा से ज्यादा कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई नए सुधार भी किए गए हैं। माइक्रोन और केन्स सेमीकॉन जैसी बड़ी कंपनियों ने तो पहले ही अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे यह साफ है कि अब भारत में बने चिप्स भी धीरे-धीरे ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं।