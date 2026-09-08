प्रधानमंत्री मोदी ने वड़ोदरा में की 35,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत

आज वड़ोदरा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की लागत वाली कई अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें आदिवासी इलाकों को जोड़ने वाली नई ट्रेन लाइनें, हाईवे और रेलवे को अपग्रेड करने के काम, और एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जैसी कई परियोजनाएं शामिल हैं। इन सब का मकसद यही है कि सफर को आसान और सुविधाजनक बनाया जाए, शहर साफ-सुथरे रहें और पूरे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो।