प्रधानमंत्री मोदी ने वड़ोदरा में की 35,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत
आज वड़ोदरा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की लागत वाली कई अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें आदिवासी इलाकों को जोड़ने वाली नई ट्रेन लाइनें, हाईवे और रेलवे को अपग्रेड करने के काम, और एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जैसी कई परियोजनाएं शामिल हैं। इन सब का मकसद यही है कि सफर को आसान और सुविधाजनक बनाया जाए, शहर साफ-सुथरे रहें और पूरे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो।
मोदी ने स्वच्छता दूतों को सम्मानित किया
प्रधानमंत्री मोदी ने वड़ोदरा को साफ रखने के लिए स्थानीय लोगों की खूब तारीफ की और 'स्वच्छता दूतों' को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को भारत के विकास से कभी खुशी नहीं मिल सकती। कार्यक्रम में गजब का उत्साह देखने को मिला। आलम यह था कि टिकटें सिर्फ एक घंटे में बिक गईं और फैन जोन भी खचाखच भरे हुए थे।