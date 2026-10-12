प्रधानमंत्री मोदी ने किया जलकंठेश्वरर मंदिर का दौरा, सुर्खियों में आया 9 मंजिला गोपुरम

जलकंठेश्वरर मंदिर अपनी बारीक नक्काशी के लिए जाना जाता है। खासकर इसका 9 मंजिला गोपुरम तो विस्तृत मूर्तियों से भरा पड़ा है। मंदिर के चारों ओर बनी खाई सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसका संबंध मंदिर के नाम और जल से जुड़ी रस्मों से है। मंदिर के अंदर आपको ऐसे खंभे मिलेंगे जिन पर यली जैसे पौराणिक जीवों की नक्काशी की गई है। यह प्राचीन कारीगरों की बेहतरीन कला को दर्शाता है। अगर आप कभी वेल्लोर जाते हैं, तो सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से रात 8:30 बजे तक रोज इस मंदिर में जाकर इतिहास और संस्कृति दोनों का अनुभव कर सकते हैं।