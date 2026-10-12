प्रधानमंत्री मोदी ने किया जलकंठेश्वरर मंदिर का दौरा, सुर्खियों में आया 9 मंजिला गोपुरम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तमिलनाडु के वेल्लोर किले में स्थित जलकंठेश्वरर मंदिर का दौरा किया। इस दौरे से सदियों पुराने इस मंदिर का भव्य 9 मंजिला गोपुरम और इसकी अनोखी पानी की खाई सुर्खियों में आ गए। 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा यह गोपुरम और खाई विजयनगर युग की स्थापत्य कला के शानदार उदाहरण हैं, जो आज भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
जलकंठेश्वरर मंदिर: खाई, नक्काशी और दर्शन का समय
जलकंठेश्वरर मंदिर अपनी बारीक नक्काशी के लिए जाना जाता है। खासकर इसका 9 मंजिला गोपुरम तो विस्तृत मूर्तियों से भरा पड़ा है। मंदिर के चारों ओर बनी खाई सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसका संबंध मंदिर के नाम और जल से जुड़ी रस्मों से है। मंदिर के अंदर आपको ऐसे खंभे मिलेंगे जिन पर यली जैसे पौराणिक जीवों की नक्काशी की गई है। यह प्राचीन कारीगरों की बेहतरीन कला को दर्शाता है। अगर आप कभी वेल्लोर जाते हैं, तो सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से रात 8:30 बजे तक रोज इस मंदिर में जाकर इतिहास और संस्कृति दोनों का अनुभव कर सकते हैं।