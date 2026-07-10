2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ठोंकी दावेदारी, क्या अहमदाबाद में बनेगा इतिहास?

एंथनी अल्बनीज ने भारत की ओलंपिक बोली का किया समर्थन

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी भारत की इस बोली का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के मजबूत खेल संबंधों का जिक्र करते हुए भारत की इस पहल को सराहा। फिलहाल, भारत और कतर मेजबानी के लिए मुख्य दावेदारों में शामिल हैं। भारत की ओर से अहमदाबाद शहर को मुख्य आयोजन स्थल के तौर पर प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में अंतिम फैसला 2029 में लिया जाएगा, जिसका मतलब है कि टीम इंडिया के लिए अब असली चुनौती शुरू हो गई है।