प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र, बोले- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें 'रोजगार मेले' के दौरान शनिवार को 51,000 से ज्यादा युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे सौंपे। इन नए कर्मचारियों को देशभर में 45 अलग-अलग जगहों पर रेलवे, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे कई सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी।

संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टअप संस्कृति अब सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से लगभग आधे टियर-2 और टियर-3 शहरों से आ रहे हैं। छोटे शहरों और गांवों के युवा नए विचार ला रहे हैं, कंपनियां बना रहे हैं और दूसरों के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं।