प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र, बोले- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें 'रोजगार मेले' के दौरान शनिवार को 51,000 से ज्यादा युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे सौंपे। इन नए कर्मचारियों को देशभर में 45 अलग-अलग जगहों पर रेलवे, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे कई सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी।
संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टअप संस्कृति अब सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से लगभग आधे टियर-2 और टियर-3 शहरों से आ रहे हैं। छोटे शहरों और गांवों के युवा नए विचार ला रहे हैं, कंपनियां बना रहे हैं और दूसरों के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने युवा रोजगार पहलों को प्रमुखता से बताया
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान का जिक्र किया, खासकर युवा प्रतिभाओं के मामले में।
उन्होंने बताया कि कैसे नए व्यापार समझौते हमारे युवाओं के लिए अवसर के नए दरवाजे खोल रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 'स्किल इंडिया मिशन' जैसी पहलों की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा कि ये युवाओं के कौशल को वास्तविक दुनिया की नौकरियों की जरूरतों के साथ जोड़कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार कर रही हैं। इसके साथ ही, उन्होंने 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' का भी उल्लेख किया। इस योजना का लक्ष्य 2 करोड़ युवाओं, खासकर पहली बार नौकरी ढूंढने वालों के लिए रोजगार पैदा करना है।
उन्होंने छोटे शहरों में स्टार्टअप्स की भी खूब तारीफ की, क्योंकि ये नवाचार (इनोवेशन) और रोजगार दोनों को बढ़ावा दे रहे हैं।