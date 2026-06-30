सेशेल्स में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए तोहफे बने दोनों देशों की अटूट दोस्ती का प्रतीक

उपहार साझा विरासत और संरक्षण के प्रतीक बने

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति हरमिनी को पीतल का एक कछुआ भेंट किया। यह कछुआ ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और सेशेल्स के बड़े-बड़े कछुओं की याद भी दिलाता है। इसके अलावा, अन्य नेताओं के लिए उन्होंने 'तोडा' कढाई वाली शॉल और 'कांचीपुरम' सिल्क भेंट किए। प्रथम महिला को 'माहेश्वरी' सिल्क स्टोल और 'बिदरीवेयर' का डिब्बा मिला। ये सभी उपहार भारत की विविध शिल्प परंपराओं को दर्शाते थे। ये उपहार सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं चुने गए थे, बल्कि ये भारत और सेशेल्स के साझा मूल्यों को दर्शाते थे। इन उपहारों के जरिए दोनों देशों की विरासत, पर्यावरण के प्रति जागरूकता (संरक्षण) और अपनी संस्कृति पर गर्व को दिखाया गया, जिससे उनके आपसी संबंध और भी गहरे हो गए।