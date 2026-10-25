12 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खोला राज: बताया 'मन की बात' क्यों है उनके लिए 'तीर्थयात्रा'?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो 'मन की बात' की 12वीं सालगिरह पर, उन्होंने इसे एक 'तीर्थयात्रा' कहा। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि कैसे यह शो आम भारतीयों और उनकी प्रेरणादायक कहानियों को सामने लाने का एक मंच बन गया है।
एपिसोड में पंजाब और उत्तराखंड के प्रोजेक्ट्स पर हुई बात
'मन की बात' के इस एपिसोड में कुछ खास जमीनी प्रोजेक्ट्स पर रोशनी डाली गई। इनमें पंजाब में खेती के पुराने तरीकों को वापस लाना, साथ ही उत्तराखंड में हेवल नदी को फिर से जीवंत करना और वहां के प्राकृतिक जल स्रोतों को ठीक करना शामिल था।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'मन की बात' लोगों के समर्पण और देश के प्रति उनकी सेवा भावना का सम्मान करती है।