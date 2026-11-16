प्रधानमंत्री मोदी करेंगे फिलीपींस का रुख, इधर 'अकवन' तूफान का अलर्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला के लिए रवाना हो रहे हैं। वे 17 नवंबर को होने वाले आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे।
इस दौरे का मुख्य मकसद दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करना है। इसमें व्यापार बढ़ाना, तकनीकी संपर्क बेहतर करना और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करना शामिल है।
मोदी ने बताया कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध देश की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के केंद्र में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये साझेदारियां अब कई आयामों में फैल चुकी हैं।
बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन 'अकवन' बन सकता है तूफान
जहां एक ओर सभी की निगाहें शिखर सम्मेलनों पर टिकी हैं, वहीं दूसरी ओर मौसम भी खबरों में है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक गहरा डिप्रेशन 16 नवंबर तक चक्रवात 'अकवन' में बदल सकता है। इसके अगले दिन और ज्यादा मजबूत होने की संभावना है। यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में मध्य और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरने की उम्मीद है। अगर आप उस इलाके में हैं तो खबरों पर नजर बनाए रखें।