प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए की बैठक

इस टीम ने देश के समग्र आर्थिक विकास, निवेश के रुझान और अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर गहनता से चर्चा की।

आज शाम को मंत्रियों के अनौपचारिक समूह के साथ एक और बैठक होने की भी पूरी संभावना है। इस बैठक में अर्थव्यवस्था से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सुधारों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी जल्द ही मिलने की उम्मीद है।