प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए की बैठक
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ एक खास बैठक की।
इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सचिव भी मौजूद थे। इस दौरान, आर्थिक विकास को गति देने और देश में नए निवेश को आकर्षित करने के तरीकों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की बैठक संभव
इस टीम ने देश के समग्र आर्थिक विकास, निवेश के रुझान और अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर गहनता से चर्चा की।
आज शाम को मंत्रियों के अनौपचारिक समूह के साथ एक और बैठक होने की भी पूरी संभावना है। इस बैठक में अर्थव्यवस्था से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सुधारों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी जल्द ही मिलने की उम्मीद है।