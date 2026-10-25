प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली मुहिम: स्वदेशी सामान खरीदने कीअपील, और क्या-क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि दिवाली की खरीदारी करते समय वे सिर्फ स्थानीय उत्पाद ही खरीदें, जिससे यह खरीदारी और भी खास बन सकेगी। उन्होंने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में 'वोकल फॉर लोकल' पहल पर जोर दिया।

साथ ही, उन्होंने कहा कि अब भारतीय लोग त्योहारों पर देसी सामान को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं। यह पहल हमारे देश के आम आदमी की कड़ी मेहनत, साहस, लगन और सेवा की भावना का सम्मान करती है। इस मौके पर यह भी बताया गया कि 2014 में विजयदशमी के दिन शुरू हुए इस कार्यक्रम को अब 12 साल पूरे हो गए हैं।