पहली बार डिजिटल जनगणना 2027: प्रधानमंत्री मोदी की अपील, 32 करोड़ परिवार जुड़े ऑनलाइन

जनगणना 2027 इस बार पहली बार डिजिटल तरीके से की जा रही है। लोग 16 अलग-अलग भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे, जिससे यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा आसान और तेज़ हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा सरकार के नशा-मुक्ति अभियान, ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभाओं की पहचान और स्थानीय प्रोजेक्ट्स जैसे आंवला प्रसंस्करण और पोषण अभियान का भी जिक्र किया। इन सभी का मकसद पूरे भारत में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उन्हें नए अवसर देना और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है।