प्रधानमंत्री मोदी ने शादी में अड़चन के लिए मांगी माफी! जीता लोगों का दिल देश Apr 14, 2026

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी पहुंचे थे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के कारण मेफेयर टी रिजॉर्ट में एक जोड़े की शादी की तैयारियों में थोड़ी अड़चन आ गई थी। जब प्रधानमंत्री को इस बात का पता चला, तो उन्होंने उस जोड़े से सीधे माफी मांगी। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर खूब साझा किया गया। लोगों ने प्रधानमंत्री के इस सौहार्दपूर्ण बर्ताव की खूब तारीफ की। वहीं, बीजेपी ने भी इसे निजी आयोजनों के प्रति उनके सम्मान का एक उदाहरण बताया।