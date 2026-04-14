प्रधानमंत्री मोदी ने शादी में अड़चन के लिए मांगी माफी! जीता लोगों का दिल
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी पहुंचे थे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के कारण मेफेयर टी रिजॉर्ट में एक जोड़े की शादी की तैयारियों में थोड़ी अड़चन आ गई थी। जब प्रधानमंत्री को इस बात का पता चला, तो उन्होंने उस जोड़े से सीधे माफी मांगी। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर खूब साझा किया गया। लोगों ने प्रधानमंत्री के इस सौहार्दपूर्ण बर्ताव की खूब तारीफ की। वहीं, बीजेपी ने भी इसे निजी आयोजनों के प्रति उनके सम्मान का एक उदाहरण बताया।
पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए पीएम मोदी का प्रचार
प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार के सिलसिले में सिलिगुड़ी पहुंचे थे। इन चुनावों की तारीखें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल तय की गई हैं। पिछले चुनाव के नतीजों को देखते हुए ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। तब तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने भी अच्छी बढ़त बनाई थी। मतों की गिनती 4 मई को होगी।