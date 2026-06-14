ओडिशा को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू देंगे सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ओडिशा के पहाड़पुर का दौरा करेंगे। उनका यह दौरा राज्य में भाजपा सरकार की दूसरी सालगिरह के मौके पर है। पहाड़पुर की अपनी एक खास अहमियत है, क्योंकि यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दिवंगत पति श्याम चरण मुर्मू का पैतृक गांव है। हालांकि मुख्य कार्यक्रम पास के रायरांगपुर में होंगे, फिर भी दोनों नेता अपने दिन की शुरुआत स्थानीय कार्यक्रमों और क्षेत्रीय उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी देखकर करेंगे।
दंदबोस, रायरांगपुर में कई परियोजनाओं का शुभारंभ होगा
दंदबोस, रायरांगपुर में इस कार्यक्रम के दौरान कई नए परियोजनाओं की शुरुआत होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी संबोधित करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ओडिशा के पुलिस महानिदेशक ने 150 प्लाटूनों की तैनाती की सुरक्षा योजनाओं की खुद समीक्षा की है। अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं, ताकि कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक संपन्न हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बड़े आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगी।