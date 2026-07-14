प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई को करेंगे वाराणसी से अमृतसर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन
भारत की दूसरी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, 'संत रविदास एक्सप्रेस', 17 जुलाई को शुरू होने वाली है। इसके शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। यह नई ट्रेन सप्ताह में 3 बार चलेगी और उत्तर प्रदेश के वाराणसी को पंजाब के अमृतसर में स्थित छहेर्टा से जोड़ेगी। इससे दोनों राज्यों के बीच सफर करना और भी आरामदायक हो जाएगा। इसी दिन जालंधर का नया रेलवे स्टेशन भी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
छहेर्टा से वाराणसी के लिए त्रैसाप्ताहिक सेवा
संत रविदास एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 14624/14623) सप्ताह में 3 दिन चलेगी। छहेर्टा से यह बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 2:05 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर 12:15 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी की यात्रा के लिए वाराणसी से ट्रेन गुरुवार, शनिवार और सोमवार को शाम 7:05 बजे निकलेगी। इस रास्ते में लखनऊ, मुरादाबाद, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे बड़े स्टेशन भी आएंगे।
इस नए रूट से पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच धार्मिक पर्यटन और व्यापारिक सफर को बढ़ावा मिलेगा। इसका मकसद सभी यात्रियों के लिए भारतीय रेल यात्रा को और सुगम तथा आरामदायक बनाना है।