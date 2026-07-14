प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई को करेंगे वाराणसी से अमृतसर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन

संत रविदास एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 14624/14623) सप्ताह में 3 दिन चलेगी। छहेर्टा से यह बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 2:05 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर 12:15 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी की यात्रा के लिए वाराणसी से ट्रेन गुरुवार, शनिवार और सोमवार को शाम 7:05 बजे निकलेगी। इस रास्ते में लखनऊ, मुरादाबाद, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे बड़े स्टेशन भी आएंगे।

इस नए रूट से पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच धार्मिक पर्यटन और व्यापारिक सफर को बढ़ावा मिलेगा। इसका मकसद सभी यात्रियों के लिए भारतीय रेल यात्रा को और सुगम तथा आरामदायक बनाना है।