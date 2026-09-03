काशी में गंगा का विकराल रूप: प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली कमान, 935 लोग राहत शिविरों में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी के महापौर और जिलाधिकारी से बात की। यह बातचीत शहर में बाढ़ से पैदा हुई मुश्किलों को लेकर हुई। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इसी वजह से नावों की सवारी रोक दी गई है। स्थानीय लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए घाटों और नदी के तेज बहाव से दूर रहने को कहा जा रहा है।