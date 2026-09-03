काशी में गंगा का विकराल रूप: प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली कमान, 935 लोग राहत शिविरों में
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी के महापौर और जिलाधिकारी से बात की। यह बातचीत शहर में बाढ़ से पैदा हुई मुश्किलों को लेकर हुई। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इसी वजह से नावों की सवारी रोक दी गई है। स्थानीय लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए घाटों और नदी के तेज बहाव से दूर रहने को कहा जा रहा है।
वाराणसी के राहत शिविरों में 935 लोग रह रहे
शहर में कुल 13 राहत शिविर बनाए गए हैं। इनमें उन 219 परिवारों के 935 लोग रह रहे हैं, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। अधिकारी गंगा और वरुणा दोनों नदियों के जलस्तर पर करीब से नजर रख रहे हैं।
वे बिना रुके बाढ़ को नियंत्रित करने, जलभराव की समस्या से निपटने और सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक तेजी से मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं।