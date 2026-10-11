प्रधानमंत्री मोदी बताए 2047 तक भारत के लक्ष्य, कहा- चांद पर तिरंगा, ओलंपिक की मेजबानी है प्रमुख

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे शिक्षा भविष्य के नेता तैयार करती है। उन्होंने बच्चों की एक कहानी भी सुनाई, जिसमें वे सैनिकों के लिए पैसे बचा रहे थे। इस कहानी से उन्होंने समझाया कि छोटे काम भी कितना मायने रखते हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि उन्हें उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है और उन्होंने सभी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाए और वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरे।