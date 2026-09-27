'मन की बात' में बोले प्रधानमंत्री- आतंकवाद पर भारत की शून्य सहिष्णुता नीति के दिख रहे नतीजे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया 'मन की बात' में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि उरी हमले के बाद भारत ने निर्णायक कदम उठाया था।
प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। देश आतंकवाद के लिए 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर चल रहा है। मोदी ने कहा, "आज भारत आतंकवाद पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना रहा है और हमें इस तरीके के नतीजे भी दिखने लगे हैं।"
आतंकवाद से निपटने का तरीका अब पहले से ज्यादा सख्त
मोदी ने इस बात पर गौर किया कि कैसे पिछली सरकारें 2008 के दिल्ली धमाकों और मुंबई हमलों जैसे बड़े हमलों के बाद अक्सर कदम उठाने में हिचकिचाती थीं।
उन्होंने बताया कि अब हालात बदल गए हैं। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद से निपटने की एक नई और ज्यादा सख्त रणनीति की शुरुआत थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की बात भी याद दिलाई। यह दर्शाता है कि भारत दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।