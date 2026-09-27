'मन की बात' में बोले प्रधानमंत्री- आतंकवाद पर भारत की शून्य सहिष्णुता नीति के दिख रहे नतीजे

मोदी ने इस बात पर गौर किया कि कैसे पिछली सरकारें 2008 के दिल्ली धमाकों और मुंबई हमलों जैसे बड़े हमलों के बाद अक्सर कदम उठाने में हिचकिचाती थीं।

उन्होंने बताया कि अब हालात बदल गए हैं। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद से निपटने की एक नई और ज्यादा सख्त रणनीति की शुरुआत थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की बात भी याद दिलाई। यह दर्शाता है कि भारत दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।