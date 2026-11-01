दिल्ली-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन को मिली हरी झंडी, 8 घंटे में पूरा होगी गुवाहाटी से दिल्ली का सफर

यह कॉरिडोर सिर्फ सफर की रफ्तार नहीं बढ़ाएगा। यह नया कॉरिडोर असम को देश के बड़े शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ेगा। इससे टेक कंपनियां असम की ओर खींची चली आ सकती हैं और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस मौके पर कहा कि इस पहल से व्यापार से जुड़ी यात्राएं आसान होंगी और स्थानीय उद्योगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली से आगरा जैसे छोटे सफर अब 1 घंटे से भी कम समय में तय हो जाएंगे, जिससे पूरे उत्तर भारत में आवाजाही और भी तेज हो जाएगी।