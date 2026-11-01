दिल्ली-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन को मिली हरी झंडी, 8 घंटे में पूरा होगी गुवाहाटी से दिल्ली का सफर
यात्रियों के लिए बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को अपनी मंजूरी दे दी है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह नया हाई-स्पीड रूट वाराणसी और पटना जैसे कई शहरों से होकर गुजरेगा। इससे गुवाहाटी से दिल्ली तक का सफर 8 घंटे से भी कम समय में पूरा हो जाएगा, जो अभी लगने वाले समय से काफी कम होगा।
असम कॉरिडोर से टेक कंपनियां आकर्षित हो सकती हैं
यह कॉरिडोर सिर्फ सफर की रफ्तार नहीं बढ़ाएगा। यह नया कॉरिडोर असम को देश के बड़े शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ेगा। इससे टेक कंपनियां असम की ओर खींची चली आ सकती हैं और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस मौके पर कहा कि इस पहल से व्यापार से जुड़ी यात्राएं आसान होंगी और स्थानीय उद्योगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली से आगरा जैसे छोटे सफर अब 1 घंटे से भी कम समय में तय हो जाएंगे, जिससे पूरे उत्तर भारत में आवाजाही और भी तेज हो जाएगी।