प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानिए खासियत
लेखन भारत शर्मा
Jan 17, 2026
02:05 pm
क्या है खबर?

देश को अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन हावड़ा (कोलकाता) से कामाख्या (गुवाहाटी) तक चलेगी। इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 जनवरी, 2026 को हावड़ा और गुवाहाटी के बीच AC-1, AC-2 और AC-3 तीनों कैटेगरी के लिए संभावित किरायों का ऐलान किया था।

बयान

PMO की ओर से क्या जारी किया गया बयान?

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'आधुनिक भारत की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित की गई पूरी तरह से वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करेगी।' बयान में आगे लिखा है, 'यह लंबी दूरी की यात्राओं को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाएगी। यह ट्रेन हावड़ा-गुवाहाटी (कामाख्या) मार्ग पर यात्रा समय को लगभग ढाई घंटे तक कम करेगी।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

खासियत

क्या है गुवाहाटी-कोलकाता वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खासियत?

यह ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल को कवर करेगी। इसमें 16 कोच होंगे, जिसमें 11 तृतीय AC, 4 द्वितीय AC और 1 प्रथम श्रेणी AC कोच शामिल है। ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकते हैं। यात्रियों के आराम के लिए मुलायम सीट है, जिससे लंबा सफर आसान होगा। कोच के बीच ऑटोमैटिक दरवाजे और वेस्टीब्यूल की सुविधा है। बेहतर सस्पेंशन, कम शोर, कवच सुरक्षा प्रणाली और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम से युक्त है। साफ-सफाई के लिए कीटाणुनाशक तकनीक है।

जानकारी

कितनी होगी ट्रेन की रफ्तार?

रेलवे के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंचने के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी इसके अधिकतम 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है।

किराया

कितना होगा किराया?

रेलवे के मुताबिक, गुवाहाटी से कोलकाता तक तृतीय श्रेणी के AC कोच का किराया 2,300 रुपये, द्वितीय श्रेणी के AC कोच का किराया 3,000 रुपये और प्रथम श्रेणी के AC कोच का किराया 3,600 रुपये होगा। बता दें कि गुवाहाटी से कोलकाता के बीच हवाई किराया आमतौर पर 6,000 से 8,000 के बीच होता है, ऐसे में लोगों को इस ट्रेन से काफी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह ट्रेन धार्मिक जुड़ाव का भी काम करेगी।

खान-पान

यात्रा के दौरान यात्रियों को मिलेगा स्थानीय व्यंजनों का स्वाद

गति, स्वच्छता और सुरक्षा के साथ-साथ, यह ट्रेन अपने यात्रियों को प्रीमियम एयरलाइन सेवाओं की तरह स्थानीय भोजन भी उपलब्ध कराएगी। भोजन का खर्च टिकट की कीमत में शामिल है और इसमें स्थानीय स्वाद और व्यंजनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कामाख्या से हावड़ा जाने वाले यात्रियों को असमिया व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि हावड़ा से कामाख्या लौटने वाले यात्री बंगाली व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। यह ट्रेन पर्यटन को भी बढ़ावा देगी।

