प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं (तस्वीर: फाइल)

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं, जवानों के साथ मनाएंगे त्योहार

लेखन भारत शर्मा 05:29 pm Nov 07, 202605:29 pm

क्या है खबर?

देशभर में मनाए जा रहे 5 दिवसीय दीपोत्सव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना विशेष बधाई संदेश जारी किया है। अपने संदेश में उन्होंने न केवल नागरिकों के जीवन में खुशहाली की कामना की, बल्कि एक समृद्ध विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान भी किया है। इसी तरह उन्होंने यह भी साफ किया है कि वह हर साल की तरह इस बार भी देश के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे।