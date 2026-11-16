प्रधानमंत्री मोदी मनीला दौरे पर हुए रवाना, कहा- आसियान भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का केंद्र

विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन के अनुसार, 11 सदस्यीय आसियान संगठन 'शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के इंजन' के रूप में कार्य करता है। भारत और आसियान देशों के बीच वार्षिक व्यापार लगभग 122 अरब डॉलर (लगभग 11.49 लाख करोड़ रुपये) का है।

ऐसे में अब भारत आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए गश्ती जहाजों, रडार, वायु रक्षा प्रणालियों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है।