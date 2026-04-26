प्रधानमंत्री मोदी ने दिया डिजिटल जनगणना 2027 का बुलावा, डेटा सुरक्षा की गारंटी!

मोबाइल ऐप से होगी जनगणना

यह भारत की अब तक की सबसे डिजिटल जनगणना होगी। इसमें गणक (जानकारी लेने वाले कर्मचारी) मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही, आप गणक के आने से 15 दिन पहले अपनी जानकारी खुद भी भर सकेंगे।

आपको एक खास आईडी (ID) मिलेगी, जिससे आपकी दी गई जानकारी की आसानी से पहचान हो सकेगी। इससे पूरी प्रक्रिया सुविधाजनक बनेगी और आपको बार-बार एक ही जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। देश में लगभग 1.2 करोड़ परिवारों के घरों की सूची बनाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। तकनीक का यह नया प्रयोग पूरी जनगणना को और भी तेज और सटीक बनाने वाला है।