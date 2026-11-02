दिवाली पर महंगाई की दोहरी मार, इस बार गैजेट्स से मिठाई तक चुकाने होंगे ज्यादा दाम

हायर और LG जैसे बड़े ब्रांड्स ने भी महंगे पुर्जों के चलते अपने अप्लायंस के दाम बढ़ा दिए हैं। मिठाई की दुकानें भी दूध और चीनी की बढ़ती कीमतों से जूझ रही हैं। इस बीच कई खरीदार अब आसान EMI का सहारा ले रहे हैं। विजय सेल्स के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत खरीदारी मासिक किश्तों पर की जा रही है। दूसरी ओर, सूखे मेवों के विक्रेता अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस त्योहारी सीजन में लोग एक बार में पहले से कम खरीद रहे हैं और फिजूलखर्ची के बजाय 'वैल्यू फॉर मनी' पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।