पटाखों पर विवाद: राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिर में मारी गोली, ICU में हालत नाजुक

हमलावर पड़ोसियों धीरज और मोनू के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि जब सौराभ के भाइयों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की। बरौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरुआती इलाज के बाद सौराभ को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई है। फिलहाल, सौराभ ICU में हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।