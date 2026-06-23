रोहित शर्मा से ममूटी तक: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 65 हस्तियों को देंगी पद्म पुरस्कार
राष्ट्रपति भवन में एक खास शाम होने जा रही है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 65 पद्म पुरस्कार देंगी, जो देश भर में अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण काम करने वालों को सम्मानित करेंगे। इस बार जिन लोगों को ये सम्मान मिलेगा, उनमें क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा, दिग्गज अभिनेता मामूटी, प्रसिद्ध गायिका अलका याज्ञनिक और टेनिस स्टार विजय अमृतराज शामिल हैं। ये पुरस्कार खेल और कला से लेकर समाज सेवा तक, हर क्षेत्र की प्रतिभाओं को पहचान दिलाते हैं।
साल 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कार घोषित
पद्म पुरस्कारों की शुरुआत साल 1954 में हुई थी और हर साल गणतंत्र दिवस से पहले इनकी घोषणा की जाती है। साल 2026 के लिए कुल 131 पुरस्कारों का ऐलान किया गया है, जिनमें पांच पद्म विभूषण, तेरह पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। इस बार 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं और 19 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों के जरिए समाज सेवा, साहित्य, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सार्वजनिक मामलों जैसे क्षेत्रों में किए गए असाधारण योगदान को सराहा गया है।