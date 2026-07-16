जगन्नाथ रथ यात्रा का दिव्य आगाज: राष्ट्रपति ने कहा- आत्मा से भरपूर; प्रधानमंत्री ने बताया 'तेजस्वी'
देश
जगन्नाथ रथ यात्रा गुरुवार को शुरू हुई, और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस यात्रा को 'भक्त और भगवान के आत्मिक मिलन का एक पवित्र अवसर' बताया। उन्होंने देश के लिए समृद्धि की कामना करते हुए इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री ने रथ यात्रा को 'तेजस्वी अभिव्यक्ति' बताया
प्रधानमंत्री ने इस त्योहार को भारत की आध्यात्मिक विरासत की 'तेजस्वी अभिव्यक्ति' बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन विनम्रता, टीम वर्क और निस्वार्थ सेवा जैसे मूल्यों को दर्शाता है। हर साल इस भव्य आयोजन में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भव्य रथों पर सवार होकर दर्शन करने के लिए जुटते हैं। यह परंपरा एकता और सामूहिक उत्सव का प्रतीक है।