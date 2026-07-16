जगन्नाथ रथ यात्रा का दिव्य आगाज: राष्ट्रपति ने कहा- आत्मा से भरपूर; प्रधानमंत्री ने बताया 'तेजस्वी'

प्रधानमंत्री ने इस त्योहार को भारत की आध्यात्मिक विरासत की 'तेजस्वी अभिव्यक्ति' बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन विनम्रता, टीम वर्क और निस्वार्थ सेवा जैसे मूल्यों को दर्शाता है। हर साल इस भव्य आयोजन में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भव्य रथों पर सवार होकर दर्शन करने के लिए जुटते हैं। यह परंपरा एकता और सामूहिक उत्सव का प्रतीक है।