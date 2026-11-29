इसके बाद, उन्होंने फाल्कवन स्थित लिविंग म्यूजियम का भी जायजा लिया। वहां, 'लाल' और 'लाल नू' ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस संग्रहालय में मिजो के पारंपरिक गीत, सांस्कृतिक नृत्य, स्वदेशी वाद्य यंत्र, बुनाई और राज्य की सांस्कृतिक विरासत के अन्य पहलुओं को दर्शाया गया है। उनके अगले कार्यक्रमों में मिजोरम यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होना शामिल है। इसके बाद वे नागालैंड जाएंगी, जहां राज्य के प्रमुख हॉर्नबिल फेस्टिवल में हिस्सा लेंगी। यह कार्यक्रम किसामा में होगा। इन दौरों से भारत की विविध संस्कृतियों के प्रति उनका निरंतर समर्थन दिखता है।