राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम में छुआ संस्कृति का दिल, लगाया खास पौधा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम की समृद्ध विरासत को जानने के लिए एक दिन बिताया। उन्होंने आइजोल के पास स्थित रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय से अपने दौरे की शुरुआत की। यह संग्रहालय उन स्थानीय नायकों को सम्मान देता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। अपनी इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यपाल वीके सिंह के साथ मिलकर राज्य वृक्ष हरसे का एक पौधा भी लगाया।
फाल्कवन म्यूजियम में राष्ट्रपति मुर्मू का पारंपरिक स्वागत
इसके बाद, उन्होंने फाल्कवन स्थित लिविंग म्यूजियम का भी जायजा लिया। वहां, 'लाल' और 'लाल नू' ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस संग्रहालय में मिजो के पारंपरिक गीत, सांस्कृतिक नृत्य, स्वदेशी वाद्य यंत्र, बुनाई और राज्य की सांस्कृतिक विरासत के अन्य पहलुओं को दर्शाया गया है। उनके अगले कार्यक्रमों में मिजोरम यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होना शामिल है। इसके बाद वे नागालैंड जाएंगी, जहां राज्य के प्रमुख हॉर्नबिल फेस्टिवल में हिस्सा लेंगी। यह कार्यक्रम किसामा में होगा। इन दौरों से भारत की विविध संस्कृतियों के प्रति उनका निरंतर समर्थन दिखता है।