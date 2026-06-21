अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: राष्ट्रपति मुर्मू की अगुवाई में मध्य प्रदेश में उमड़ा जनसैलाब
मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आयोजित हुआ। उन्होंने यहां स्थानीय लोगों के साथ योग किया और अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। राष्ट्रपति ने योग को दुनिया के लिए एक अनमोल उपहार बताया।
उन्होंने कहा कि योग लोगों को एक-दूसरे से जोड़ता है और शांति, स्वास्थ्य व सद्भाव स्थापित करता है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय 'स्वस्थ बुढ़ापा' था, जिसने सभी को जीवन भर स्वस्थ रहने का महत्व समझाया।
मध्य प्रदेश भर में योग के प्रति भारी उत्साह
मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर योग करते नज़र आए। इस साल भी 'स्वस्थ बुढ़ापा' थीम पर खास जोर दिया गया, जिससे यह बात सामने आई कि योग कैसे जीवन भर हमें स्वस्थ और संतुलित बनाए रख सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने योग को दुनिया भर में एक ट्रेंड बना दिया। वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री डॉ. शिवराज सिंह चौहान ने योग को शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला बताया। यह भारी भीड़ साफ दर्शाती है कि लोग अपनी व्यक्तिगत सेहत के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव के लिए भी इस प्राचीन प्रथा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं।