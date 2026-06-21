अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: राष्ट्रपति मुर्मू की अगुवाई में मध्य प्रदेश में उमड़ा जनसैलाब

मध्य प्रदेश भर में योग के प्रति भारी उत्साह

मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर योग करते नज़र आए। इस साल भी 'स्वस्थ बुढ़ापा' थीम पर खास जोर दिया गया, जिससे यह बात सामने आई कि योग कैसे जीवन भर हमें स्वस्थ और संतुलित बनाए रख सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने योग को दुनिया भर में एक ट्रेंड बना दिया। वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री डॉ. शिवराज सिंह चौहान ने योग को शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला बताया। यह भारी भीड़ साफ दर्शाती है कि लोग अपनी व्यक्तिगत सेहत के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव के लिए भी इस प्राचीन प्रथा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं।