केरल अब कहलाएगा 'केरलम', राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
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केरल का नाम अब बदल गया है। 25 अगस्त, 2026 से इस राज्य को आधिकारिक तौर पर 'केरलम' कहा जाएगा। यह बदलाव 'केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026' के तहत हुआ है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी महीने अपनी मंजूरी दी है।
संसद से पास हुआ केरल का नाम बदलने का बिल
इसकी शुरुआत साल 2024 में केरल विधानसभा में हुई थी। इसके बाद अगस्त 2026 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इस विधेयक को पारित किया, जिससे इस विचार को और रफ्तार मिली। कुछ संवैधानिक बदलावों और राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के बाद, 'केरलम' अब आधिकारिक नाम बन गया है।