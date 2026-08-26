केरल अब कहलाएगा 'केरलम', राष्ट्रपति ने लगाई मुहर

इसकी शुरुआत साल 2024 में केरल विधानसभा में हुई थी। इसके बाद अगस्त 2026 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इस विधेयक को पारित किया, जिससे इस विचार को और रफ्तार मिली। कुछ संवैधानिक बदलावों और राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के बाद, 'केरलम' अब आधिकारिक नाम बन गया है।