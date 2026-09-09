दिल्ली में BRICS की धूम: सजी राजधानी, जानें ट्रैफिक के ये बड़े बदलाव

चीजें बिना किसी रुकावट के चलती रहें और कोई अफरा-तफरी न हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भारत मंडपम और 9 होटलों के बीच खास रास्ते बनाए हैं। इन होटलों में प्रतिनिधि ठहरेंगे।

VIP मूवमेंट के दौरान 35 से ज्यादा सड़कों पर नियम लागू रहेंगे और 22 जगहों पर गाड़ियों का रास्ता मोड़ा जाएगा। मध्य और दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज्यादा पाबंदियां होंगी। इसलिए, अगर आप उन दिनों बाहर निकलने की सोच रहे हैं, तो पहले से तैयारी कर लें या फिर देरी से बचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें।