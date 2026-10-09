दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले 20,000 से ज्यादा जवान तैनात, पुलिस बोली- अनुमति नहीं

CJP के विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी गैर-कानूनी सभा का हिस्सा न बनें।

इस बीच, INDIA गठबंधन के सांसद 'वोट चोरी' के आरोपों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर FIR दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाली, मारपीट की और BNSS की धारा 163 का उल्लंघन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ऐसे गैर-कानूनी कंटेंट की पहचान करके प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।