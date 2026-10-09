दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले 20,000 से ज्यादा जवान तैनात, पुलिस बोली- अनुमति नहीं
दिल्ली में 10 अक्टूबर 2026 को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जंतर मंतर के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
साथ ही, पूरे शहर में 20,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
पुलिस ने CJP प्रदर्शन को रोका, राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर FIR
CJP के विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी गैर-कानूनी सभा का हिस्सा न बनें।
इस बीच, INDIA गठबंधन के सांसद 'वोट चोरी' के आरोपों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर FIR दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाली, मारपीट की और BNSS की धारा 163 का उल्लंघन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ऐसे गैर-कानूनी कंटेंट की पहचान करके प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।