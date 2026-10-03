शादी विवाद में दहला विजयवाड़ा: प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला कर की आत्महत्या
विजयवाड़ा में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 19 साल की महालक्ष्मी पर उसके प्रेमी चेन्नैया ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में महालक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच शादी की बातों को लेकर झगड़ा चल रहा था। देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि चेन्नैया ने हिंसक रूप ले लिया। हमले के बाद चेन्नैया पास की एक इमारत पर चढ़ा और वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस तलाश रही विवाद की वजह
पुलिस के मुताबिक, शादी को लेकर चल रहा विवाद ही इस घटना की वजह हो सकता है। निरीक्षक डी चंद्र शेखर ने जानकारी दी कि चेन्नैया एक पेंटर का काम करता था और अक्सर पेंटिंग के काम से विजयवाड़ा आता रहता था। उसके खिलाफ पहले कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। जांच अधिकारी अब गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं। वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन दोनों के बीच पहले भी कोई विवाद हुआ था, ताकि इस पूरे दुखद घटनाक्रम के पीछे की असल वजह समझी जा सके।