शादी विवाद में दहला विजयवाड़ा: प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला कर की आत्महत्या

पुलिस के मुताबिक, शादी को लेकर चल रहा विवाद ही इस घटना की वजह हो सकता है। निरीक्षक डी चंद्र शेखर ने जानकारी दी कि चेन्नैया एक पेंटर का काम करता था और अक्सर पेंटिंग के काम से विजयवाड़ा आता रहता था। उसके खिलाफ पहले कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। जांच अधिकारी अब गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं। वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन दोनों के बीच पहले भी कोई विवाद हुआ था, ताकि इस पूरे दुखद घटनाक्रम के पीछे की असल वजह समझी जा सके।