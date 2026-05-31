मुंबई में प्री-मानसून की पहली बारिश: गर्मी से राहत, पर जलभराव और जाम ने फैलाई आफत

बारिश और हादसे ने सायन-पनवेल हाईवे पर जाम लगा दिया

तेज बारिश और एक हादसे की वजह से सायन-पनवेल हाईवे, खासकर वाशी की ओर जाने वाली सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। कई दोपहिया वाहन चालक बिना रेन गियर के अचानक बारिश में घिर गए और उन्हें फ्लाईओवर और दुकानों के छज्जों के नीचे शरण लेनी पड़ी। अच्छी बात यह रही कि हल्की-फुल्की देरी के बावजूद ट्रेनें लगभग समय पर ही चलती रहीं।