मुंबई में प्री-मानसून की पहली बारिश: गर्मी से राहत, पर जलभराव और जाम ने फैलाई आफत
मुंबई को आखिरकार चिपचिपी गर्मी से छुटकारा मिला जब प्री-मानसून की बौछारें रविवार को शहर पर बरस पड़ीं। बारिश ने दादर, माटुंगा, खार, चेंबूर और सांताक्रूज जैसे इलाकों के साथ-साथ नवी मुंबई के कई हिस्सों में भी खूब जोर पकड़ा। यह ठंडी फुहारें तो सुकून देने वाली थीं, लेकिन साथ ही कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई।
बारिश और हादसे ने सायन-पनवेल हाईवे पर जाम लगा दिया
तेज बारिश और एक हादसे की वजह से सायन-पनवेल हाईवे, खासकर वाशी की ओर जाने वाली सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। कई दोपहिया वाहन चालक बिना रेन गियर के अचानक बारिश में घिर गए और उन्हें फ्लाईओवर और दुकानों के छज्जों के नीचे शरण लेनी पड़ी। अच्छी बात यह रही कि हल्की-फुल्की देरी के बावजूद ट्रेनें लगभग समय पर ही चलती रहीं।
नगर निगम जलभराव वाले इलाकों पर रख रहा है नजर
शहर में पानी भरने वाली जगहों पर नगर निगम के अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई बड़ी परेशानी न खड़ी हो। अपनी छतरियां तैयार रखें!