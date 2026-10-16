प्रयागराज में संपत्ति विवाद का खूनी खेल, वकील ने साथी वकील को गोली मारी

गर्मागर्मी के दौरान, मिश्रा ने कथित तौर पर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से श्रीवास्तव पर गोली चला दी, जो उनके पेट में लगी। श्रीवास्तव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना में कथित तौर पर शामिल कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

पुलिस अपनी जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। श्रीवास्तव की पत्नी ने मिश्रा और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि असल में क्या हुआ और दोषियों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।